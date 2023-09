Auto si schianta contro il muro, poi prende fuoco: paura per una coppia

Il boato, poi le fiamme e infine la colonna di fumo che si è levata in cielo. Serata di paura, quella di lunedì 18 settembre, per i residenti del quartiere cittadino di Mompiano: verso le 22 un’auto è andata a fuoco.

È accaduto all’incrocio tra via Schivardi e via Branze: per cause ancora da chiarire, la macchina ha sbandato finendo per schiantarsi contro il muro di recinzione di una casa. Poi è divampato l’incendio.

Per fortuna, la coppia che era a bordo del veicolo (un ragazzo di 26 anni e una giovane donna di 27) è riuscita a lasciare l’abitacolo dell’auto prima che le fiamme lo avvolgessero inesorabilmente. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse alle abitazioni adiacenti ma per la macchina non c’è stato nulla da fare: non resta che uno scheletro annerito.