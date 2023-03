Auto fa strage di paletti sul marciapiede, poi si schianta contro un lampione

Attimi di paura si son vissuti all'ora di pranzo lungo via Vittorio Emanuele II a Brescia. Verso le 12.30 di oggi (mercoledì 15 marzo) un'auto è piombata sul marciapiede, dopo aver abbattuto i paletti che lo separano dalla strada, finendo per schiantarsi contro un lampione. Il forte boato ha spaventato residenti e commercianti della zona: per fortuna non ci sono state drammatiche conseguenze. Il caso ha voluto che sul marciapiede, in quegli degli istanti, non ci fossero pedoni. Lo schianto è avvenuto a poca distanza dalle strisce pedonali e dall'incrocio con via Cavalletto: pare che chi era al volante dell'auto abbia sterzato proprio per non travolgere un pedone.

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze: i sanitari hanno prestato le prime cure all'automobilista, ma non si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale dato che sarebbe uscito praticamente incolume dall'abitacolo della macchina. La dinamica è al vaglio della polizia locale: gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito all'incidente.