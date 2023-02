Si sente male al volante e accosta: trovato morto accanto al furgone

Si è sentito male mentre stava guidando: ha accostato e con le sue ultime forze è sceso dal furgone, prima di accasciarsi a terra, privo di sensi. È accaduto verso le 13.30 di oggi (mercoledì 8 febbraio) lungo via Lamarmora, a Brescia.

Inutili, purtroppo, i soccorsi: per l’uomo di 74 anni che era al volante di un Ford Transit non c’è stato più nulla da fare. A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo da parte degli operatori dell'automedica e dei volontari dell’ambulanza della croce bianca: il suo cuore, come detto, non ha più ricominciato a battere.

Non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali del decesso, dovuto a un improvviso malore. La centrale operativa ha inviato sul posto anche una pattuglia della polizia locale, per i rilievi del caso e per gestire il traffico.