Schianto contro un'auto all'incrocio, motociclista 'vola' sull'asfalto

È finito in ospedale con serie lesioni - ma, per fortuna, non è in pericolo di vita - il motociclista di 60 anni protagonista di un brutto incidente nella mattinata di oggi, giovedì 13 aprile.



Il sinistro è avvenuto lungo via Lonati a Brescia, a pochi passi dal parco Ducos 2. Per cause ancora da accertare, poco prima delle 8, il biker si è scontrato con un’utilitaria all’altezza dell’incrocio con via Fossati. A seguito dell’impatto, il 60enne è rovinato sull’asfalto: scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto è sopraggiunta un'ambulanza di Brescia Soccorso.

Dopo le prime cure prestate dai dei sanitari, l’uomo è stato caricato su un’autolettiga e poi trasportato alla clinica Poliambulanza, dov’è stato ricoverato in codice giallo. Rilievi e testimonianze sono stati raccolti dagli agenti della polizia locale di Brescia: a loro il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.