Travolto da un'auto davanti alla fermata del bus: ragazzino in gravi condizioni

È stato ricoverato all'ospedale Civile il ragazzino di 15 anni che, verso le 14 di mercoledì, è stato investito da una vecchia Mercedes Classe A in viale Duca degli Abruzzi a Brescia, mentre cercava di attraversare la strada in prossimità della fermata dell'autobus del cimitero.

Il giovane ha riportato lesioni serie – un trauma toracico e un trauma cranico – ed è stato portato in ambulanza nel nosocomio cittadino, dove si trova tuttora in un letto del reparto di Rianimazione pediatrica; non sembra essere in pericolo di vita.

Al volante dell'auto c'era una studentessa universitaria, rimasta illesa ma sotto shock per quanto accaduto. I rilievi sono stati raccolti dagli agenti della polizia locale.