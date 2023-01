Falciato da un'auto mentre attraversa: gravissimo giovane di 30 anni

Sono gravissime le condizioni del giovane di circa 30 anni - in serata non era ancora stato identificato - travolto e investito da un'auto poco prima delle 19.30 di giovedì lungo Viale della Bornata a Brescia. Pare che la vittima stesse attraversando la strada per raggiungere la fermata dell'autobus (in tasca aveva più d'un biglietto) ma l'avrebbe fatto senza guardare e soprattutto non sulle strisce pedonali.

Investito e sbalzato sull'asfalto

Proprio in quel momento, infatti, sarebbe transitata una Ford Mondeo guidata da un 50enne residente in città: l'uomo non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto. Anche se a velocità ridotta, il 35enne è stato sbalzato sul cofano e poi sull'asfalto, dove avrebbe battuto la testa. All'arrivo dei soccorsi - sul posto l'automedica e un'ambulanza del Cosp di Mazzano - pare fosse ancora cosciente, ma le sue condizioni sono repentinamente peggiorate.

Tempo pochi minuti e aveva già perso i sensi, forse per un'emorragia: è stato intubato e trasferito d'urgenza al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso. In serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo. I rilievi dell'accaduto sono stati affidati alla Polizia Locale di Brescia.