Fuga in auto, si schianta contro una Tesla: a bordo c'è una bimba di un anno

Verso le 13.30 di lunedì 14 agosto, un folle inseguimento è andato in scena nel centro storico di Brescia. La Polizia di Stato ha cercato di fermare una Mercedes (a bordo c'erano 4 persone), ma il conducente – anziché accostare – ha accelerato cercando di far perdere le proprie tracce, nonostante fosse tallonato dagli agenti.



La fuga non è durata molto. La Mercedes ha infatti sbandato, finendo per schiantarsi contro una Tesla parcheggiata a lato della strada, in prossimità dell'incrocio tra via Moretto e Corso Cavour. L'automobilista è stato prontamente fermato dai poliziotti, mentre le équipe mediche di due ambulanze si sono occupate dei passeggeri, tra i quali c'era anche una bambina di un anno; nessuno di loro è in gravi condizioni. Ancora ignoti i motivi dell'azione sconsiderata.