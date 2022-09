Furgone brucia nella rotonda tra le due tangenziali: traffico deviato

Nella mattinata di martedì 20 settembre, verso le 10, un furgone ha preso fuoco alla rotonda della bretella che collega la tangenziale Ovest alla tangenziale Sud. Tanta paura, qualche disagio per la circolazione ma nessun ferito. Per fortuna il conducente e il passeggero hanno fermato il veicolo ai primi segnali di surriscaldamento e sono scesi prima che le fiamme avvolgessero completamente il furgone. Non solo: sarebbero riusciti anche a scaricare la merce che avevano a bordo.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia, che hanno domato il rogo in pochi minuti, e una pattuglia della locale, che si è occupata della viabilità. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico durante le operazioni di spegnimento delle fiamme: i veicoli in uscita dalla tangenziale Sud sono stati dirottati sulla provinciale Quinzanese. La situazione è tornata alla normalità prima di mezzogiorno e non si sono registrati particolari disagi.