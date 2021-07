Spaventoso schianto tra un'auto e un furgone all'incrocio: 5 feriti in ospedale

Brutto incidente venerdì mattina a Brescia: verso le 9, un’auto e un furgone si sono scontrati all’incrocio tra via Pastrengo e via Volturno.

Il furgone Renault, con a bordo tre persone, stava provenendo da via Leonardo da Vinci e si dirigeva verso via Volturno, quando si è scontrato con una Bmw (a bordo due persone), che proveniva dal senso opposto e si dirigeva verso via Tartaglia; il veicolo commerciale ha poi finito per ribaltarsi sul fianco sinistro. All’origine dell’incidente un passaggio a semaforo rosso.

Sul posto sono giunte quattro ambulanze e un’automedica, insieme agli agenti della Polizia Locale per i dovuti rilievi. Tutte e 5 le persone sono state trasportate in ospedale in codice verde. Fortunatamente nessuno risulta essere in gravi condizioni, solo alcune ferite superficiali.