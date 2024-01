Schianto all'incrocio, auto si ribalta in mezzo alla strada: traffico nel caos

A Brescia, verso le 13.45 di giovedì, all'incrocio tra via Fratelli Ugoni e via Somalia si è verificato un incidente tra una Ford Kuga e un furgone (la dinamica dev'essere ancora accertata). Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi, ma la Ford Kuga si è ribaltata su un fianco a seguito dell'impatto.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un 20enne e un 56enne, dei quali uno solo ha necessitato di medicazioni presso l'istituto clinico "Città di Brescia". Per i soccorsi è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca, insieme a una squadra dei vigili dei fuoco.

La Polizia Locale è intervenuta immediatamente, deviando il traffico e permettendo le operazioni di soccorso e il recupero dei mezzi. A causa del ribaltamento della Ford, c'è voluto del tempo per liberare la carreggiata: il traffico in zona è rimasto paralizzato per oltre un'ora.