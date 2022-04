Scontro frontale: Vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere

Rottami disseminati sull'asfalto, l'anteriore di due veicoli completamente distrutto, vetri in frantumi: pur essendo stato un impatto devastante, i conducenti di due automobili che si sono scontrate frontalmente hanno riportato ferite tutto sommato non troppo gravi.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 9 aprile, lungo via del Serpente a Fornaci. Erano da poco passate le 15:00 quando le automobili sulle quali viaggiavano un uomo di 37 anni e uno di 46 si sono scontrate frontalmente.

Per estrarre i feriti dai veicoli pesantemente danneggiati è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco. Mentre i due uomini venivano portati in ospedale - al Civile e in Poliambulanza - gli agenti della Polizia locale cittadina hanno effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dello scontro.