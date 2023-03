Camion prende fuoco in tangenziale, traffico in tilt: 2 km di coda

Verso le 6 di stamattina, due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia sono intervenute per spegnere l'incendio divampato in città sul rimorchio di un camion, lungo la tangenziale Est all'altezza dello svincolo per il casello autostradale.

Tempestivo l'intervento dei pompieri, che ha circoscritto il rogo evitando che si propagasse al carico. Sul posto è sopraggiunta anche la Polizia Stradale per gestire la viabilità: si segnalano circa 2 km di code e rallentamenti, disagi maggiori per chi arriva in città dalla Fascia d'Oro.