Schiacciato da un furgone nel parcheggio della farmacia: è grave al Civile

Investito da un furgone nel parcheggio della farmacia Bravi di via San Zeno a Brescia, sarebbe rimasto incastrato sotto al mezzo. È quanto accaduto a un uomo di 80 anni nel primo pomeriggio di giovedì: in compagnia della moglie, si stava dirigendo verso un ingresso laterale della farmacia di via San Zeno, quando è stato travolto da un furgone del corriere espresso Bartolini che procedeva in retromarcia nel piazzale, dove - stando alla segnaletica stradale - non avrebbe potuto nemmeno entrare.



L'anziano non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe riportato gravi traumi: i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il furgone per liberarlo e consegnarlo ai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza. Dopo le prime cure, è stato trasferito d'urgenza al Civile: il ricovero è avvenuto in codice rosso. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Brescia, intervenuta sul posto per i rilievi di rito.