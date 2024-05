Auto si ribalta di fronte al supermercato: tanta paura per un ragazzo

Spaventoso incidente nella prima mattinata di oggi (sabato 18 maggio) lungo via Milano a Brescia: verso le 7.30 un’auto si è capovolta nei pressi dei supermercato Esselunga e della fermata del bus. Un gran boato che spaventato residenti e passanti e che inizialmente ha fatto terme il peggio. La chiamata ai soccorsi è infatti scattata in codice rosso e la centrale operativa del 112 ha inviato d'urgenza un’ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco.

L’auto, per cause da accertare, ha finito la sua corsa su un fianco ed è andata praticamente distrutta, ma (per fortuna) il ragazzo di 30 anni che era alla guida sarebbe riuscito a lasciare autonomamente l’abitacolo e non avrebbe riportato ferite gravi. Dopo le prime cure prestate sul posto dai volontari della Croce Bianca di Brescia, è stato trasferito in ospedale in codice giallo: se la caverà.

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale, che sta cercando di ricostruire la dinamica e le responsabilità dell'incidente avvenuto all'altezza del supermercato Esselunga. Stando alle prime informazioni trapelate, non ci sono altri veicoli coinvolti: il 30enne avrebbe tutto da solo, perdendo il controllo dell’auto per cause che restano da chiarire. Per consentire le operazioni dei vigili del fuoco e dei soccorritori, il tratto di via Milano compreso tra la rotonda dell’Esselunga a Via Nullo - in direzione Ovest - è stato chiuso al traffico.