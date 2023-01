Investita e sbalzata sull'asfalto: donna portata alla Poliambulanza

Un'anziana signora di 80 anni è stata ricoverata alla Poliambulanza, dopo essere stata investita e sbalzata sull'asfalto lungo via San Zeno a Brescia. L'incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è avvenuto verso mezzogiorno di oggi (domenica 15 gennaio), all'altezza dell'Istituto Palazzolo.

L'80enne è stata soccorsa da un'auto medica e da un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia. Causa anche l'età, in un primo momento si era temuto il peggio e gli uomini del 118 sono sopraggiunti a sirene spiegate, allertati in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, l'allarme è in parte rientrato: la donna ha riportato lesioni di media gravità e non è in pericolo di vita.

Rilievi e testimonianze sono stati raccolti dagli agenti della Polizia Locale. Limitati i disagi per il traffico.