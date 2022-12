Fuori strada in curva, auto piomba sul tetto di un garage: il conducente è in rianimazione

Un uomo di 83 anni residente a Caino lotta per la vita in un letto del reparto di rianimazione del Civile di Brescia in seguito a un terribile incidente stradale. Lo schianto è avvenuto verso le 11.30 di venerdì 2 dicembre in via Valbottesa, una strada privata nella zona di San Rocchino, a Brescia.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, l’anziano stava rincasando, dopo aver fatto visita a un parente che abita nella via, ed avrebbe perso il controllo della sua utilitaria Renault in curva, pare a causa di un malore. Dopo la sbandata improvvisa, l’auto ha oltrepassato una siepe e ha finito la sua corsa pochi metri più sotto, sul tetto del garage di un’abitazione.

La condizioni dell’83enne sono immediatamente apparse molto critiche, a causa dei traumi riportati nel’incidente ma anche del malore che lo avrebbe provocato: soccorso in codice rosso, è stato intubato sul posto, ed infine ricoverato d'urgenza, in Rianimazione, al Civile.