Ciclista investito rovina sull'asfalto: tanta paura di fronte al centro commerciale

Si sono vissuti attimi di grande apprensione giovedì mattina nei pressi della stazione di Brescia, a causa di un brutto incidente che ha visto protagonista (suo malgrado) un giovane ciclista di circa 30 anni.

Il fatto è avvenuto lungo via Fratelli Folonari, all'altezza del sovrappasso pedonale di fronte al centro commerciale Freccia Rossa. Dopo essere stato investito, il ciclista è stato sbalzato sull'asfalto, cadendo rovinosamente. Nell'urto ha riportato serie lesioni ed è stato necessario l'intervento del 118.

La centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze della Croce Bianca di Brescia e del SARC di Roncadelle, insieme a un'auto medicalizzata. Il giovane ha rimpiatto lesioni serie ed è stato condotto al vicino ospedale Civile. Ricoverato in codice giallo, non è in pericolo di vita, fortunatamente. Sulla dinamica gli accertamenti sono ancora in corso.