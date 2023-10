Attraversa in bici sulle strisce, ragazza investita da un suv

Attimi di apprensione stamattina per una giovane di 32 anni, investita da un suv Volvo mentre pedalava lungo Viale Rebuffone a Brescia.

L'incidente è avvenuto verso le 11.15. Stando a una prima ricostruzione, sembra che – arrivando dalla ciclabile – la 32enne stesse attraversando sulle strisce per raggiungere il tratto di ciclabile situato sull'altro lato della strada: in quell'istante è arrivata l'auto, proveniente da Viale Venezia e prossima a svoltare in viale Rebuffone.

L'impatto è stato inevitabile. La ragazza è caduta sull'asfalto, ma non ha riportato gravi lesioni: soccorsa da un'autolettiga, è stata portata alla Poliambulanza per semplici accertamenti.

Per quelle strisce pedonali c'è di sicuro un problema sicurezza: non è infatti la prima volta che pedoni e ciclisti vengono investiti.