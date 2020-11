Due auto si schiantano davanti al parco: ragazza portata al Civile di Brescia

Una ragazza di 32 anni è finita all'ospedale Civile, ricoverata con lesioni serie, a seguito di un brutto incidente che l'ha vista coinvolta sabato sera – verso le 19.30 – nel quartiere Chiusure di Brescia.

Per cause ancora da verificare (sono in corso gli accertamenti della Locale), la sua auto si è scontrata con un altro veicolo davanti al Parco Frugoni, all'altezza dell'incrocio tra viale Caduti del Lavoro e via dei Paganini.

La giovane è stata soccorsa dai sanitari della Croce Bianca di Brescia, giunti sul posto con un'ambulanza. Dopo le prime cure in loco, verso le 20.30 è poi arrivata nel nosocomio cittadino per il ricovero in codice giallo. Non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita, fortunatamente.