Cerca di evitare un cane e cade rovinosamente a terra: grave ciclista

Ciclista cerca di evitare un cane e finisce a terra: è successo mercoledì, intorno alle 10.30, in via Panoramica a Brescia. Il 37emne stava scendendo la Maddalena in sella alla sua bicicletta quando si è trovato davanti un cane e ha cercato di evitarlo, cadendo rovinosamente a terra.

L’animale era appena scappato dal suo padrone. In pochi minuti si è messa in moto la macchina dei soccorsi: a causa dell'impatto si è rotto il casco e ha riportato diverse lesioni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Cosp di Nave. Il ciclista è stato medicato e portato d’urgenza al Civile di Brescia.