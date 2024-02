Schianto tra due auto davanti al Burger King, una si ribalta in mezzo alla strada

Spaventoso incidente stradale verso le 21.15 di giovedì sera, all'altezza del Burger King di Piazzale Roncalli a Brescia. Per cause non ancora chiarite, un'utilitaria e una monovolume si sono scontrate in prossimità dell'incrocio tra via Trento e via Oberdan: a seguito del violento impatto, l'auto monovolume è stata sbalzata a circa 20 metri dallo 'stop', finendo per ribaltarsi sul fianco sinistro.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un 24enne e due uomini di 59 e 62 anni. In pochi istanti, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Bianca: quasi per miracolo, nessuna persona aveva riportato lesioni di grave entità. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Brescia, che hanno messo in sicurezza le macchine incidentate e provveduto al ripristino della carreggiata.



Il 'botto' causato dallo scontro e i lampeggianti dei mezzi di soccorso hanno richiamato in strada dai vicini locali un capannello di curiosi. I rilievi sono stati raccolti dagli agenti della Polizia Locale, che si sono inoltre occupati della gestione del traffico.