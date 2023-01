Pauroso schianto all’incrocio: auto piomba sullo spartitraffico, due feriti 

Brutto incidente stradale, per fortuna senza feriti gravi, verso le 10.15 di oggi (giovedì 12 gennaio) lungo via Serenissima a Brescia. Pare a causa di una mancata precedenza, un furgoncino Renault e una Ford Fiesta si sono scontrati all’altezza dell'incrocio con via Buffalora.

A seguito dell'impatto, la Fiesta - che proveniva da Castenedolo - si è girata ed è infine piombata sull’isola spartitraffico. Una tragedia soltanto sfiorata, per fortuna, ma inizialmente si è temuto il peggio: la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e nel giro di pochi minuti sono arrivate un’ambulanza e un’automedica.

La fiancata sinistra dell'utilitaria è andata praticamente distrutta e sia il conducente che il passeggero della macchina - due uomini di 35 e 61 anni - avrebbero riportato ferite e seri traumi: dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasferiti in ospedale. Entrambi sono stati ricoverati, in codice giallo, alla clinica Poliambulanza. Illeso l’uomo al volante del furgone che, mentre svoltava a sinistra per imboccare via Buffalora, ha colpito la fiancata della Fiesta.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Brescia che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico: durante le fasi di soccorso e di rimozione dell’utilitaria è infatti stato istituito il senso unico alternato.