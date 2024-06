Investita nel parcheggio dell’asilo: gravissima bambina di due anni

Investita da un’auto nel parcheggio dell’asilo Little England di Brescia: una bambina di due anni lotta per la vita in un letto dell’ospedale Civile. All’arrivo dei sanitari del 118, la piccola era in arresto cardiaco: è stata rianimata sul posto e poi trasferita in ambulanza nel principale nosocomio cittadino. Le sue condizioni sarebbero disperate.

Travolta e ferita, ma in maniera lieve, anche la nonna di 80 anni: è stata trasportata, in codice giallo, alla clinica Sant’Anna. L’esatta dinamica dell’incidente – avvenuto poco prima delle 16 di oggi (lunedì 3 giugno) nel piazzale esterno dell'istituto bilingue di via Caduti del Lavoro – è al vaglio della polizia locale cittadina.