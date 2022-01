Perde il controllo della bici, poi la rovinosa caduta: ciclista portato al Civile di Brescia

Bruttissima caduta in bicicletta stamattina sul monte Maddalena a Brescia. Erano da poco passate le 10, quando un ciclista di 46 anni ha perso il contro del mezzo a circa 300 metri dal ristorante "Le Cavrelle", nel tratto di strada che scorre sotto l'arrivo dell'ex funivia.

Il 46enne è rovinato a terra in malo modo e – una volta lanciato l'allarma al 112 – è stata fatta intervenire in codice rosso un'ambulanza di Brescia Soccorso, insieme a una pattuglia della polizia di Stato.

L'uomo ha riportato lesioni serie ma non è in pericolo di vita, fortunatamente: è stato portato all'ospedale Civile per ricevere tutte le cure del caso.