Perde il controllo della bici, poi il 'volo' spaventoso: ferito ciclista

Brutta caduta in bicicletta stamattina, lungo i tornanti del monte Maddalena a Brescia. Verso le 10.15, un 68enne è stato protagonista di un rovinoso incidente, mentre affrontava una curva che – salendo – si incontra a circa 2,5 km dalla chiesa parrocchiale di San Gottardo.

Per i soccorsi sono state inviate sul posto un'ambulanza e un'auto medica. Il ciclista ha riportato lesioni serie, ma non è in pericolo di vita: dopo le prime cure da parte dell'équipe del 118, è stato accompagnato all'ospedale Civile e subito ricoverato in codice giallo.

Per gli accertamenti del caso è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale. Raccolti rilievi e testimonianze, gli agenti sembrano aver escluso il coinvolgimento di un veicolo terzo. L'uomo avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della sua fedele "due ruote" per cause ancora da accertare.