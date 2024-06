Travolto da un'auto, bimbo di 3 anni portato d'urgenza al Civile

Dopo essere stato investito da un'auto lungo viale Sant’Eufemia a Brescia, un bambino di 3 anni è stato portato d'urgenza al Pediatrico del Civile per il ricovero in codice rosso. Nel sinistro è rimasta ferita anche la mamma.



L'incidente è avvenuto verso le 17 del pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno. Ancora da chiarire la dinamica (indaga la Locale), ma pare che il piccolo sia stato investito dalla macchina mentre stava pedalando in bicicletta. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi: traffico in tilt nell'ora di punta dei pendolari.