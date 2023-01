Travolta da un furgone mentre attraversa sulle strisce: grave una donna

È stata ricoverata in gravi condizioni al Civile la 70enne che – verso le 19 di ieri, martedì 3 gennaio – è stata investita da un Ford Transit mentre attraversava sulle strisce pedonali in via del Santellone a Brescia.

Per motivi ancora da accertare, ma la visibilità era in parte ridotta a causa della pioggia, il 43enne al volante del furgone non si è accorto del pedone, mentre guidava in direzione di via Valcamonica.

La donna è stata sbalzata a terra e, dopo l'allarme al 112, è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Brescia, che l'ha poi trasportata d'urgenza nel nosocomio cittadino. I rilievi sono stati raccolti dagli agenti della Locale.