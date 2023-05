Camion perde il carico, traffico nel caos: oltre 13 km di coda

Mattinata infernale, quella di oggi (martedì due maggio) lungo l’autostrada A4, soprattutto per chi viaggia in direzione di Milano. Poco prima delle 6 un camion ha sbandato, finendo la sua corsa contro il guardrail, all'altezza dell'area di servizio Valtrompia Nord. A seguito dell’impatto, l’intero materiale trasportato dal mezzo pesante, delle barre di ferro, si è riversato sulla carreggiata, occupando tutte le corsie.

Non si registrano feriti, per fortuna: solo 4 persone - 3 uomini e una donna - sarebbero rimasti marginalmente coinvolti nell’incidente. Le conseguenze per la viabilità sono invece pesantissime: l’autostrada è chiusa tra i caselli di Brescia Ovest e quello di Ospitaletto. Code di oltre 13 chilometri si registrano tra Desenzano e lo svincolo dove tutti i veicoli sono costretti ad abbandonare l'A4 per imboccare prima la tangenziale Sud e poi la A35.