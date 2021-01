Incidente tra un'auto e un camion in autostrada A4, code tra Desenzano e Brescia

Rallentamenti e code, di oltre 3 km, lungo l'autostrada A4. Tutto a causa di un incidente avvenuto, poco prima delle 9 di mercoledì mattina, in direzione di Milano, tra le uscite di Desenzano e Brescia Est.

Stando alle prime informazioni trapelate, un'auto e un camion si sono scontrati, per cause ancora da accertare, in territorio di Calcinato. Per i soccorsi sono state inviate due ambulanze e una squadra dei Vigili del Fuoco. Per fortuna non sembrano esserci feriti gravi.

Per consentire i rilievi della Polizia Stradale e il soccorso dei feriti sono state chiuse la prima corsia e quelle di emergenza: si viaggia regolarmente sulla seconda e la terza. Pesanti le ripercussioni sul traffico, già intenso vista l'ora di punta: sono segnalate code di 3 km nel tratto interessato dall'incidente.