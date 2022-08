Schianto tra auto in autostrada, 6 persone coinvolte e caos traffico: code chilometriche

Un incidente, avvenuto verso le 9.30 di sabato, complica l'esodo dalle città per il weekend di Ferragosto. Il traffico - già piuttosto intenso - lungo l'autostrada A4 è andato in tilt a causa di uno schianto tra auto: è successo tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est, in direzione di Verona.

La dinamica della carambola è al vaglio della polizia stradale di Verona Sud, che si sta occupando dei rilievi. Stando alle prime informazioni trapelate, non ci sarebbero feriti gravi tra le 6 persone coinvolte. Due corsie sono state però chiuse al traffico e inevitabilmente si sono formate code chilometriche, destinate ad aumentare.

Per i soccorsi sono state inviate due ambulanze.