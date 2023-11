Auto travolta da un pullman, paura tra i passeggeri

Allarme in codice rosso martedì pomeriggio a Brescia per lo schianto tra un'automobile e un pullman di linea: a bordo circa una decina di passeggeri. L'incidente, per cui la Polizia Locale sta vagliando eventuali responsabilità, è avvenuto poco prima delle 14.30 all'incrocio tra Via Cantore e Via Toti.

L'incidente

Una Lancia Ypsilon guidata da una donna si sarebbe immessa in strada senza rispettare la precedenza (ma come detto gli accertamenti sono ancora in corso): così facendo è stata centrata sul lato destro dall'autobus in movimento. Allarme in codice rosso, poi per fortuna rientrato: solo un grande spavento ma nessuno si è fatto davvero male.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale, anche i Vigili del Fuoco, due automediche e un'ambulanza della Croce Bianca. Tre le persone medicate sul posto, ma che non hanno nemmeno avuto bisogno del ricovero in ospedale: un uomo di 41 anni, una donna di 59, un ragazzino di 16 anni.