Auto si schianta contro il marciapiede e si ribalta: ragazza intrappolata nell’abitacolo

Tanta paura nel pomeriggio di sabato per una ragazza di 18 anni, protagonista suo malgrado di un incidente stradale avvenuto poco rima delle 17.30. Per cause ancora da chiarire, la sua auto - una minicar - è finita ruote all’aria lungo via Milano, a Brescia. L’allarme è scattato in codice rosso: sul posto per i soccorsi, oltre a due ambulanze, sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco.

La corsa della minicar è infatti finita a ridosso di un paletto che delimita il marciapiede e la 18enne - dolorante e sotto shock ma sempre cosciente - è rimasta intrappolata nell’abitacolo: ad estrarla dalle lamiere ci hanno pensato i pompieri. Poi è stata affidata alle cure dei volontari di Brescia Soccorso e trasportata all’ospedale Sant’Anna. Per lei pare nulla di grave, per fortuna: è stata ricoverata in codice verde.

Ancora da chiarire le cause del sinistro: la dinamica è al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi e il recupero dell'auto. Stando a una prima ricostruzione, pare che la giovane abbia fatto tutto da sola.