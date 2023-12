Auto si ribalta in mezzo alla strada: donna portata alla Poliambulanza

Una donna di 76 anni è stata ricoverata in codice giallo alla clinica Poliambulanza di Brescia, in seguito a un brutto incidente stradale avvenuto verso le 8 di oggi, giovedì 7 dicembre, in via Foro Boario a Brescia.



Per cause ancora in fase di accertamento, l'anziana signora si è ribaltata con l'auto nei pressi delle strisce pedonali e della trafficata rotonda di via Duca degli Abruzzi: dopo aver sbandato, e forse colpito il cordolo del marciapiede, la macchina ha finito la sua corsa adagiandosi su un fianco.

Soccorsa prima dai passanti, poi dai vigili del fuoco e dai volontari di Brescia Soccorso, la 76enne avrebbe riportato un forte shock, ma traumi e ferite, per fortuna, non gravi. Dopo le prime cure sul posto, è stata accompagnata alla vicina clinica Poliambulanza per gli accertamenti del caso.

La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale di Brescia, che si sono occupati dei rilievi di rito: stando a una prima ricostruzione, la donna avrebbe fatto tutto da sola, perdendo il controllo dell’auto, forse a causa del manto stradale ghiacciato.