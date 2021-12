Auto si ribalta in centro, in piena notte: ferito un ragazzo di 24 anni

Le cause restano ancora sconosciute, l’auto si è ribaltata in piena notte in centro a Brescia, ma fortunatamente il tutto non ha avuto gravi conseguenze. L’incidente è accaduto intorno le 4, in via San Rocchino a Brescia. Immediatamente si è messa in moto la macchina per i soccorsi: sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza, insieme ai Vigili del fuoco di Brescia per la messa in sicurezza dell’automobile.

Dopo essere stato curato dai sanitari, il conducente del mezzo, un ragazzo di 24 anni, è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza da un'autolettiga della Croce Bianca. Le operazioni si sono protratte fino alle 6: le indagini sono state affidate alla Polizia locale di Brescia.