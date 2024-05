Prima il fumo, poi le fiamme divorano l'auto: salvo in extremis

Attimi di apprensione per un veicolo in fiamme sulla A4, nella serata di mercoledì 29 maggio in direzione Venezia. Chi era a bordo dell'auto è riuscito ad abbandonare il mezzo prima che fosse troppo tardi, per lui solo un forte shock: è stato visitato sul posto dai sanitari del 118, ma non ha nemmeno avuto bisogno del ricovero in ospedale.

L'incendio è divampato intorno alle 22.30 tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Ovest-. Le fiamme e il fumo si sono levati in cielo per diversi metri, scatenando non poca preoccupazione tra gli automobilisti in transito.



Decisivo ancora una volta l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio. Ma cosa ha provocato le fiamme? L'ipotesi è quella di un malfunzionamento interno al motore o alla centralina.