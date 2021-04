Esce di casa per una passeggiata, viene travolto da tir: morto sul colpo

E' il 78enne Agostino Bonacina la vittima del terribile incidente avvenuto venerdì mattina in tangenziale Ovest. L'uomo è stato travolto da un tir ed è morto sul colpo. Stava attraversando la strada, ma il motivo ancora non è stato accertato.



Pare che fosse malato e, ultimamente, aveva accusato momenti di disorientamento. Abitava con la moglie in via Rose di Sotto, a poca distanza dal luogo della tragedia: era infatti uscito per una passeggiata sulla ciclabile del Mella.

La Polizia Locale ha raccolto le testimonianze da parte di parenti e familiari, ai quali è stata restituita la salma per poter organizzare i funerali.