Doppio incidente in A4, coinvolti auto e tir: morto giovane uomo

Un uomo di 41 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto lungo l'autostrada A4, tra lo svincolo di Brescia centro e Brescia Ovest. La tragedia poco prima delle 11 di mercoledì mattina.



Stando alle prime informazioni trapelate, la vittima sarebbe il conducente di un'auto che avrebbe tamponato un mezzo pesante, fermo sulla corsia a causa delle code provocate da un precedente incidente. Un impatto devastante: la macchina, che viaggiava in direzione di Milano, sarebbe finita sotto al camion e per l'automobilista non ci sarebbe stato nulla da fare.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Verona Sud. Stando ad una primissima ricostruzione, lo schianto mortale sarebbe avvenuto pochi minuti dopo (e a pochi chilometri di distanza), da un'altra carambola che aveva coinvolto un tir e un'auto. Il primo incidente aveva causato rallentamenti e code, ma - pare - nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco e diverse ambulanze. Alle 11.40 sono state segnalate code di oltre tre chilometri, destinate ad aumentare.