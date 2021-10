Ciclista travolto da un suv: sta lottando tra la vita e la morte

Sono ancora gravissime le condizioni del ciclista di 73 anni che, martedì 26 ottobre, è stato investito da un'auto in via Chiappa a Brescia.

L’esatta ricostruzione della dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Brescia: quel giorno, il 73enne stava percorrendo via Chiappa da Rezzato verso via Serenissima quando è stato investito da un Suv, che pare abbia sterzato a sinistra per evitare l’impatto con un furgone.



Il ciclista è stato sbalzato dalla sua sella, cadendo rovinosamente in un terreno agricolo. Le sue condizioni sono apparse subito drammatiche: l’anziano, residente a Botticino, è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione alla Poliambulanza.