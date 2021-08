Schianto all'incrocio, un'auto piomba sul marciapiede e travolge un uomo

Un uomo di 90 anni è stato travolto da un’auto mentre stava camminando sul marciapiede: è successo questa mattina a Brescia, mercoledì 25 agosto, all’incrocio tra via Sostegno e via San Zeno.

Verso le 10.30, un’auto – proveniente da via Sostegno – si è scontrata con un altro veicolo all’uscita dell’incrocio con via San Zeno, sembrerebbe per una mancata precedenza. Dopo l’urto, l’auto è finita sul marciapiede investendo l'anziano.

La chiamata al 112 è scattata in codice rosso: immediatamente sono intervenute quattro ambulanze e un’auto medica. L’uomo è stato medicato dai sanitari, e trasportato al Civile di Brescia dov’è stato ricoverato in codice giallo. Tanta la preoccupazione ma fortunatamente l’uomo è sempre rimasto cosciente. Feriti anche i conducenti e i passeggeri delle due vetture, i quali sono stati portati alla Poliambulanza in codice verde. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Brescia, a cui sono stati affidati i rilievi.