Investiti davanti al supermercato, paura per una mamma e il suo bambino

Per la mamma tre giorni di prognosi in ospedale

Una mamma e il suo bambino stavano camminando ai bordi della strada, quando – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine – sono stati investiti da un’auto: è accaduto ieri, lunedì 23 agosto, lungo via Sant’Eufemia a Brescia, all’altezza dell'Iper Rossetto.

Erano circa le 16.30: un automobilsita di 75 anni ha inavvertitamente investito la 34enne e il bambino di 6 anni. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: sul posto si sono precipitate due ambulanze del Cosp di Mazzano, insieme agli agenti della Polizia Locale di Brescia.



La giovane donna è stata trasportata all'ospedale Civile, dov’è stata ricoverata in codice giallo con una prognosi di tre giorni. Il piccolo fortunatamente non ha subito gravi conseguenze: è stato portato al Pediatrico per accertamenti, prima di ritornare tra le braccia della sua mamma.