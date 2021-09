Ragazzo investito da un furgone mentre scappa dalla polizia: il video dei soccorsi

Aggredisce una persona, alla vista della polizia prova a svignarsela e viene investito da un furgone. Episodio che ha dell'incredibile quello avvenuto stamattina in viale Venezia a Brescia. Protagonista un ventenne probabilmente ubriaco, che martedì 14 settembre, verso le 7:30, si è prima scagliato contro un anziano e poi ha tentato di fare irruzione in una casa.

Immediata la segnalazione dei passanti alle forze dell'ordine: il giovane, nel vedere l'automobile della Questura, si è dato alla fuga a piedi in mezzo al traffico ed è stato colpito in pieno da un furgone. Trasportato in ospedale in codice rosso al Civile di Brescia, le sue condizioni sembrano gravi.