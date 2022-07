Mamma e figlia travolte da un furgone sulla Gardesana: una è grave

Due donne - madre e figlia in vacanza sul Garda - sono state ricoverate in ospedale dopo essere state investite a Brenzone, comune della sponda veronese del Benaco, nella mattinata di sabato. È accaduto verso le 7.20: stavano attraversando la Gardesana, sulle strisce pedonali, quando sono state colpite in pieno da un furgone bianco guidato da un 40enne - di nazionalità cinese - residente a Torri del Benaco.

L'impatto è stato violento: la madre - una 71enne di casa in provincia di Lodi - avrebbe battuto la testa sul parabrezza del veicolo, riportando un grave trauma cranico. La figlia 43enne avrebbe rimediando seri traumi, ma le sue condizioni sarebbero meno critiche.

In soccorso alle due donne è arrivato il personale del 118 con automedica, ambulanza ed elicottero: la 43enne è stata condotta alla clinica Pederzoli di Peschiera in codice giallo, mentre la madre è stata trasferita, a bordo dell'elisoccorso, all'ospedale di Trento. L'anziana è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla polizia locale, con il supporto dei carabinieri. Il 40enne al volante del furgone è risultato negativo all'alcoltest: per ragioni da chiarire, non si sarebbe accorto delle due turiste, centrandole in pieno mentre attraversavano sulle strisce.