Perde il controllo della bici, poi il 'volo' di 4 metri in mezzo agli ulivi

Nel pomeriggio di giovedì, l'eliambulanza si è alzata in volo per portare soccorso ad una turista precipitata con la bici in mezzo a un uliveto del Lago di Garda.

Attorno alle 14.45, una 59enne goriziana di Gradisca d'Isonzo stava pedalando sulla propria mountain bike a Brenzone, quando è uscita dal sentiero ed è caduta in un terrazzamento per la coltivazione degli ulivi, dopo una caduta di quattro metri.

Calati con il verricello dall'elicottero, l'équipe medica e il tecnico del velivolo hanno prestato le prime cure alla donna, che aveva riportato sospetti traumi alla zona lombare e alla schiena, oltre ad un'escoriazione al volto.

Caricata sulla barella e poi issata a bordo dell'eliambulanza (sempre con il verricello), l'infortunata è stata trasportata in ospedale; le sue condizioni non preoccupano i medici.

Fonte: Veronasera.it