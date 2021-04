Ubriaco fradicio, si schianta con la Porsche contro un’Audi A6: auto distrutta

Tasso alcolico oltre il consentito e violazione del codice della strada a Breno. Dalle prime ricostruzioni, un 28enne residente in paese stava guidando una Porsche Cayenne a velocità sostenuta nelle vicinanze dell’incrocio tra via Croce e viale Italia, quando ha preso una curva un po' troppo larga e si è imbattuto in un’Audi A6 che procedeva nella direzione opposta, non riuscendo ad evitarla.



L'impatto è stato violentissimo e il veicolo del 28enne è stato distrutto, così come la fiancata dell’Audi guidata da un 55enne di Niardo. L’incidente non ha avuto gravi conseguenze per gli automobilisti, fortunatamente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Breno. Il 28enne è stato sottoposto al test alcolemico e tossicologico: l’alcol era al di sopra della soglia di tolleranza (1.73 grammi per litro). Oltre alle sanzioni, i militari hanno poi provveduto al ritiro della patente e al sequestro della vettura.