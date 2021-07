Perde il controllo della moto e si schianta: biker soccorso dall'eliambulanza

Cade rovinosamente a terra sbalzato dalla sua moto: è accaduto questa mattina, mercoledì 21 luglio, lungo il passo Crocedomini, il valico alpino che unisce Val Trompia, Val Camonica e Val Sabbia. Protagonista dell’incidente un uomo di 65 anni: dalle prime informazioni trapelate, sembrerebbe che non siano stati coinvolti altri veicoli.

Il centauro, verso le 10.30, stava percorrendo un tratto impervio nel territorio di Breno. Subito è stato lanciato l’allarme: in soccorso sono giunti la Guardia Forestale e i Carabinieri di Breno. Oltre all’ambulanza, da Brescia è decollato l’elisoccorso.



L’uomo ha riportato serie lesioni, ma è sempre rimasto cosciente e non sembrerebbe in gravi condizioni. Il motociclista è stato portato in eliambulanza in codice giallo al Civile di Brescia.