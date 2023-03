Auto esce di strada e si ribalta: conducente soccorso dall’eliambulanza

Attimi di apprensione si sono vissuti, nella tarda mattinata di giovedì 9 marzo, lungo via Spinera a Breno. Poco dopo mezzogiorno, un’auto è uscita di strada, per poi ribaltarsi in un terreno attiguo alla carreggiata. Il boato ha attirato l'attenzione dei residenti della zona, che hanno subito lanciato l’allarme alla centrale operativa del 112.

Per soccorrere il 67enne al volante sono accorse un’ambulanza e un’automedica, oltre all’elisoccorso decollato da Brescia. Per l’uomo tanta paura e diversi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche. Non avrebbe mai perso i sensi e, dopo le prime cure, è stato trasportato al Civile di Brescia. Il ricovero nel nosocomio cittadino è avvenuto in codice giallo.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Darfo Boario Terme, che ha effettuato i rilievi. Stando a quanto ricostruito, il 67enne avrebbe fatto tutto da solo: per cause da accertare, avrebbe perso il controllo della sua auto che ha poi finito per ribaltarsi.