Auto impazzita sfonda il recinto e uccide un cavallo: paura per mamma e bimba

Incredibile incidente domenica pomeriggio in una zona impervia di Brembilla, la principale frazione del comune sparso di Val Brembilla, in provincia di Bergamo: una Volkswagen T-Roc con il freno a mano malfunzionante, oppure non correttamente azionato, si è mossa in discesa (senza nessuno a bordo) trascinandosi per almeno un centinaio di metri, fino a investire e uccidere un cavallo.

Sotto shock la proprietaria dell'auto, una donna di 41 anni che tra l'altro è rimasta ferita nel tentativo di fermare la vettura: niente di grave, ma è stata comunque ricoverata in codice giallo all'ospedale di Ponte San Pietro, trasferita dai volontari dell'ambulanza di Brembilla. Sul posto anche i carabinieri, che hanno ricostruito la vicenda.

L'auto impazzita sfonda il recinto e uccide il cavallo

Illesa, per fortuna, la figlia piccola della donna, che era da poco scesa dalla vettura. La mamma aveva appena parcheggiato, poco prima delle 15 in località Malentrata: ma tempo pochi attimi e la Volkswagen ha cominciato a muoversi e andare indietro. Niente da fare: ha preso velocità fino a sfondare una recinzione e a uccidere sul colpo il cavallo che stava dietro. L'animale è stato recuperato dai Vigili del fuoco e consegnato alle autorità sanitarie per il suo smaltimento. Il proprietario ovviamente dovrà essere rimborsato: pare sia già stata avviata una procedura di sinistro con assicurazione.