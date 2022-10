Schianto nella notte: due auto distrutte, 5 persone coinvolte, 2 feriti

Un ferito codice giallo e un altro in codice verde: questo l'esito - fortunatamente non drammatico - dell'incidente verificatosi nel cuore della notte lungo la BreBeMi, all'altezza di Bariano, nella Bergamasca.

Due le auto coinvolte, con cinque passeggeri: di questi solo due sono finiti in ospedale, uno in codice giallo presso l'ospedale di Treviglio, e l'altro in codice verde a Zingonia. I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia (BG) hanno liberato una delle persone coinvolte dall'abitacolo nel quale era rimasta incastrata.

Sul luogo dell’incidente, avvenito alle 2:15, è intervenuta la Polizia Stradale di Chiari, che dovrà fare luce su quanto successo, e stabilire le responsabilità dell'accaduto. Sul posto anche i sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze e un’auto medica.