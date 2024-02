Auto sbanda, poi lo schianto: ragazza portata all'ospedale Civile

Una ragazza di 25 anni è stata ricoverata all'ospedale Civile di Brescia, a seguito di un brutto incidente che l'ha vista protagonista lungo la Brebemi, l'autostrada A35.

Lo schianto è avvenuto verso le 5.30 del primo mattino di oggi, lunedì 26 febbraio. Stando a quanto accertato finora, sembra che la giovane abbia fatto tutto da sola, finendo per schiantarsi con l'auto mentre viaggiava in direzione di Brescia, nel tratto compreso tra le uscite di Travagliato Est e Travagliato Ovest, poco dopo il ponte di via Mulini.

Per i soccorsi, la centrale unica del 112 ha subito inviato un'ambulanza della Croce Azzurra del paese bassaiolo, arrivata sul posto in pochi istanti. La 25enne è stata presa in cura dai sanitari, che l'hanno poi portata nel nosocomio cittadino; ha riportato lesioni serie, ma non ha mai perso conoscenza ed è stata ricoverata in codice giallo.

Ancora da accertare i motivi dell'improvvisa sbandata. Dalla distrazione alla manovra errata, nessuna ipotesi è al momento esclusa compresa quella del colpo di sonno, considerando che l'incidente è avvenuto un'ora e mezza prima dell'alba.