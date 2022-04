Schianto terribile: auto in testacoda, l'altra si ribalta. Quattro feriti in ospedale

Spaventoso incidente sulla Brebemi tra Calcio e Romano, in territorio di Antegnate, nel primo pomeriggio di sabato.

A scontrarsi una Volvo V60 (a bordo un 58enne, una 42enne e due ragazzine di 11 e 16 anni) e una Volkswagen Tuareg (a bordo un 50enne e un 62enne): quest'ultimo veicolo stava trainando un trailer con dentro un cavallo. A seguito dell'impatto, avvenuto per cause ancora da accertare, la Tuareg è andata in testacoda, mentre la V60 si è ribaltata.

Illesi gli occupanti della Volkswagen, mentre sono rimasti feriti – seppur non in modo grave – tutti e 4 i passeggeri della Volvo. Ad avere la peggio la 16enne, portata in codice giallo con l’eliambulanza al Papa Giovanni XXIII; gli altri sono stati condotti per accertamenti negli ospedali di Romano e Treviglio. I rilievi sono stati raccolti dalla Polstrada di Chiari.